Attacchi nel sud-est dell'Ucraina prima del vertice Nato

Il ministero dell'Interno ucraino ha postato le foto dei danneggiamenti provocati dai detriti di droni lanciati nella notte su Kiev e distrutti dalla contraerea, come riferisce Rbc-Ukraine. Altri attacchi con artiglieria hanno riguardato la regione orientale di Dnipropetrovsk, e Odessa a sud, proprio poche ore prima dell'inizio del vertice Nato in Lituania. Non ci sono state vittime. Questa mattina è ancora in corso un'allerta aerea nelle regioni di Poltava, Kharkiv, Dnipro e Donetsk. L'Aeronautica militare ucraina ha spiegato che i russi hanno attaccato il Paese con droni Shahed-136/131: 26 su 28 sono stati distrutti.