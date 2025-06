Attacchi iraniani su Israele: 13 vittime, tra cui tre bambini, dichiara Netanyahu

Tredici persone sono state uccise negli attacchi iraniani su Israele da venerdì scorso: lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu. Tra le 13 vittime ci sono tre bambini, ha affermato Netanyahu in un comunicato stampa. Inoltre, si contano "nove feriti gravi, 30 con lesioni moderate e 341 feriti lievi", dopo un'altra notte segnata dalle sirene di allarme in tutto il Paese a causa degli attacchi missilistici iraniani, in risposta al massiccio attacco di Israele alla Repubblica Islamica.