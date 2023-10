Attacchi con razzi e droni contro basi USA in Iraq

Ieri sera, nuovi attacchi contro le basi statunitensi in Iraq hanno preso di mira la base aerea di Ain al-Asad, che ospita forze statunitensi e altre forze internazionali nell'Iraq occidentale. All'interno della base sono state udite numerose esplosioni. Inoltre, un altro attacco è stato diretto ad altre basi. Il Pentagono ha poi comunicato che l'esercito americano ha respinto due attacchi con droni in Siria, poche ore dopo che le forze americane avevano abbattuto tre sistemi aerei senza pilota che avevano preso di mira le truppe in Iraq.