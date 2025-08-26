Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Attacchi antisemiti, Australia espelle ambasciatore Iran
26 ago 2025
Episodi avvenuti a Melbourne e a Sidney

Il governo australiano ha annunciato l'espulsione dell'ambasciatore iraniano, accusando il paese islamico di essere responsabile degli attacchi antisemiti di Melbourne e Sydney. All'ambasciatore e ad altri tre funzionari sette giorni di tempo per lasciare l'Australia. "Si tratta della prima espulsione di un ambasciatore dalla Seconda Guerra Mondiale" ha dichiarato il Ministro degli Esteri australiano Penny Wong in una conferenza stampa. (ANSA-AFP).

