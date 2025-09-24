Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
24 set 2025
Attacchi a Flotilla, Tajani: Israele tuteli chi è a bordo

Ogni operazione sia condotta rispettando diritto internazionale

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l'assemblea generale Onu, ha chiesto all'ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta.

La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.

GazaAntonio Tajani