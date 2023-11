Atletica: L'etiope Tola vince la Maratona di New York

L'etiope Tamirat Tola, campione del mondo l'anno scorso in Oregon, ha vinto la prova maschile della maratona di New York, correndo in 2 ore 04'58", nuovo record della competizione. Al secondo posto il keniano Albert Korir, vincitore a New York nel 2021, terzo l'altro etiope Shura Kitata. Ottimo settimo posto per il primatista italiano Iliass Aouani, 28enne milanese di origini marocchine, in 2 ore 10'54"