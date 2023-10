Atletica: Kipchoge, voglio oro a Parigi per entrare nella storia

Il keniano Eliud Kipchoge, due volte campione olimpico di maratona, a Rio e a Tokyo, ha ribadito in conferenza stampa a Oviedo, dove riceverà il premio 'Principessa delle Asturie', di voler "scrivere la storia" vincendo ai Giochi di Parigi '24 la terza medaglia d'oro consecutiva sui 42,195 km. "Farò tutto il possibile per avere i mezzi per vincere una terza volta e scrivere la storia - ha detto il 38enne Kipchoge -. Vorrei riuscirci anche per ispirare le nuove generazioni". Una battuta anche sul record del mondo che di recente l'altro keniano Kelvin Kiptum ha tolto proprio a Kipchoge. "Non sono rimasto sorpreso - le parole del fuoriclasse del Kenya -, ma contro di riprendermi il primato. Ma ora conta Parigi". Il primato del mondo stabilito di Kiptum è di 2 ore 00'35".