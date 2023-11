Atletica: keniana Obiri vince Maratona di New York donne

La keniana Hellen Obiri ha vinto 'in volata' la prova femminile della maratona di New York, precedendo l'etiope Letsenbet Gidey. Il tempo della vincitrice, che quest'anno si era imposta anche a Boston, è stato di 2 ore 27'23", mentre quello della Gidey è stato di 2 ore 27'29". La campionessa uscente di New York, la keniana Sharon Lokedi, si è piazzata terza in 2 ore 27'33".