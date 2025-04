Atletica: Europei strada; Battocletti vince la 10 km femminile

Dopo gli ori conquistati negli Europei di Roma (pista) ed Antalya (cross) Nadia Battocletti non si ferma e trionfa anche ai Campionati Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. Il tutto in meno di 12 mesi. Un assolo entusiasmante, a ritmo di record italiano con il tempo di 31:10 migliorando di nove secondi il suo primato dell'anno scorso, dopo l'attacco intorno al settimo chilometro che la rende imprendibile per le avversarie.