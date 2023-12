Atalanta vince 3-2 al 95' contro il Milan, Muriel segna il gol decisivo

È festa a Bergamo dove l'Atalanta ha sconfitto il Milan per 3-2 nell'anticipo della 15ma giornata di Serie A. Una doppia gioia per i tifosi nerazzurri che, dopo aver visto la propria squadra rimontata due volte e vicina a subire il gol della sconfitta, hanno esultato per il gol al 95' del neo-entrato Muriel. Doccia fredda per Pioli che esce con una sconfitta dalla trasferta bergamasca. I gol di Giroud al 48' del primo tempo e di Jovic al 35' del secondo tempo, oltre a pareggiare, la doppietta realizzata da Lookman (38' pt, 10' st), avevano illuso i rossoneri. In classifica il Milan è terzo a 29 punti, sei in meno rispetto alla Juve e cinque rispetto all'Inter (che ha però una partita in meno). L'Atalanta è settima a 23 punti.