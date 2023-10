Atalanta batte Genoa 2-0 nella Serie A

L'Atalanta ha vinto in casa per 2-0 contro un Genoa che, nonostante tutto, ha lasciato Bergamo con la testa alta. Lookman ha segnato per la squadra di casa dopo una decisione presa a seguito del consulto al Var, mentre Ederson ha realizzato il gol nei minuti di recupero. Ora la Dea è al sesto posto.