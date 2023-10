Asta Btp, 8 miliardi, tassi in rialzo

Il Tesoro ha assegnato oggi, in quattro operazioni distinte, complessivamente 8 miliardi di Btp a 3, 7, 20 e 13 anni. I titoli di Stato a 3 anni, scadenza 15 settembre 2026, sono stati assegnati per 2,75 miliardi con un tasso in rialzo di 7 punti base, pari al 3,93%. Anche il rendimento dei 2,75 miliardi di Btp a 7 anni, scadenza 15 novembre 2030, è aumentato di 16 punti base, attestandosi al 4,37%. Sono stati poi collocati Btp a 20 anni, scadenza settembre 2043, per 1 miliardo con un tasso del 5,03% e Btp a 13 anni, scadenza aprile 2035, per 1,5 miliardi con un rendimento del 4,74%.