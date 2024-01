Associazione magistrati deferisce Degni ai probiviri C.Conti

L'Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha deliberato, a norma dell'art. 5 dello Statuto, il deferimento al Collegio dei Probiviri del Consigliere Marcello Degni, Magistrato di nomina governativa, per condotta che viola l'art. 6 comma 3 del Codice Deontologico. Tale articolo prevede che, fermo il diritto alla piena libertà di manifestazione del pensiero, il Magistrato si ispiri a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, come nel caso delle esternazioni rese a titolo personale dal Consigliere Degni attraverso i social network e riportate dagli organi di stampa. La stessa Associazione lo ha annunciato in una nota.