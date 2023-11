Asset gonfiati, Trump atteso per interrogatorio in tribunale Ny

Donald Trump è atteso al tribunale di Manhattan, blindatissimo dalle forze di polizia e dal Secret Service, per essere interrogato nella causa civile da 250 milioni di dollari che lo vede sotto accusa, insieme ai figli Donald Jr ed Eric, per aver gonfiato gli asset della Trump Organization allo scopo di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni. Sarà la sua prima deposizione nei quattro processi che pendono nei suoi confronti. In quello in corso a New York, il giudice ha già stabilito che ci sono stati comportamenti fraudolenti, quindi si tratta solo di stabilire l'entità della sanzione. Per il tycoon la posta in gioco è salvare il suo impero da provvedimenti troppo severi e penalizzanti, probabilmente scaricando la colpa sui contabili, come hanno già fatto i due figli nelle deposizioni dei giorni scorsi. Mercoledì sarà sentita anche la figlia Ivanka, solo nelle vesti di testimone.