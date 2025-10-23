Assessora Milano. 'Definanziamento M4 sarebbe senza senso'

"Non abbiamo notizie ufficiali di un definanziamento della M4, ovviamente chiederemo spiegazioni e ci auguriamo che sia solo un'operazione contabile, perché altrimenti non avrebbe alcun senso". Lo afferma all'ANSA l'assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, sul definanziamento di 15 milioni per la metro M4 di Milano previsto delle tabelle allegate alla manovra con l'elenco dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste.

"Fatta questa premessa - aggiunge Censi -, i tagli alle infrastrutture per il trasporto pubblico non sono mai una buona notizia, che diventa catastrofica quando non si vede nemmeno un euro aggiunto al Fondo Nazionale Trasporti necessario per sostenere il funzionamento del servizio di trasporto pubblico locale".