Assessora Alfonsi, 30 ottobre inaugurazione Villa Glori a Roma

"Il 30 ottobre Villa Glori viene riconsegnata ai cittadini a conclusione di una prima fase di importanti interventi di riqualificazione e restauro". Lo ha fatto sapere l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, alla seconda edizione degli Stati Generali del verde, in Campidoglio.

"La riqualificazione costituisce un modello esemplare dei criteri e delle soluzioni tecniche ai quali abbiamo voluto ancorare e orientare le progettazioni degli interventi in particolare sulle ville storiche della capitale", ha evidenziato. Un progetto che ha visto "un investimento complessivo di oltre 3,8 milioni di euro", in due fasi di lavoro. La prima "finanziata con circa 2 milioni di euro, ha interessato la rete dei percorsi interni attraverso interventi di depavimentazione e di ripristino delle superfici in materiale drenante per favorire l'assorbimento delle acque piovane, il recupero dei belvedere, il restauro della piazza del Mandorlo, delle due piazze ellittiche, del Roccolo e il completo rinnovamento dell'area gioco. Una seconda fase di interventi che riguarderà principalmente la rigenerazione del patrimonio arboreo, a cominciare dalla messa a dimora di nuovi pini, è in fase di progettazione definitiva".

Alfonsi ha fatto, inoltre, sapere che "da oggi parte il grande lavoro per il piano del verde e della natura che traccerà le linee guida per il verde di Roma e dove la tutela del patrimonio ambientale viaggia allo stesso livello della tutela di tutti gli altri patrimoni".