Assemblea Generale del Caso Apostolico il 26 Novembre

Il 26 Novembre prossimo si terrà l'Assemblea Generale dei Magistrati sul caso della Giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita sotto attacco per non aver convalidato il trattenimento di alcuni migranti nel Centro di Permanenza di Pozzallo. L'Assemblea era stata deliberata dall'ultimo Comitato Direttivo Centrale dell'ANM ed oggi è stata decisa la data. All'ordine del giorno della riunione ci saranno "gli attacchi alla giurisdizione e la pesante denigrazione dei singoli magistrati che hanno adottato provvedimenti in materia di protezione internazionale".