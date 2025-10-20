Assalto pullman, Rieti basket in silenzio stampa 'per rispetto'

"In attesa del progredire delle indagini che, ci auguriamo, possano far luce in maniera chiara e definitiva su quanto accaduto, abbiamo deciso che in senso di rispetto verso la vittima ed i suoi cari osserveremo un silenzio stampa che si protrarrà a tempo indeterminato". Così in una nota il club di basket, di A2, Real Sebastiani Rieti dopo l'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia che ha causato la morte di un autista del mezzo. "Forse non riusciremo mai a metabolizzare quanto è accaduto nella serata di ieri, dopo la partita - aggiunge la nota - Il trascorrere delle ore rende tutto ancora più amaro e inspiegabile, ore in cui come club abbiamo portato avanti delle riflessioni. Pertanto, nessuno dei nostri tesserati è autorizzato a rilasciare alcuna dichiarazione. Sarà la società, una volta chiariti i fatti, a muoversi attraverso comunicazioni ufficiali. La richiesta è quindi di rispettare questa decisione, dopo fatti che ci sconvolgono e che lasciano un segno profondo dentro tutti noi".