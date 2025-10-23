Giovedì 23 Ottobre 2025

  Assalto al bus: fermato intercettato ammette lancio mortale

Kevin Pellecchia captato in Questura dice,'era quello appuntito'

Il ventenne Kevin Pellecchia, fermato per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia avvenuto nei pressi di Rieti domenica scorsa, intercettato negli uffici della Questura avrebbe ammesso di avere lanciato il sasso che ha ucciso il conducente Raffaele Marianella. 'Era quello più appuntito': questa la frase che nella captazione ambientale inchioderebbe Pellecchia.

