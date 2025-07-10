Aspen-Intesa, raddoppiano aziende che integrano Ia nei processi

Raddoppia il numero di aziende italiane che stanno integrando attivamente l'intelligenza artificiale nelle proprie attività. Lo rivela il sondaggio contenuto nel Rapporto 2025 Aspen - Intesa dell'Osservatorio Permanente sull'Adozione e l'Integrazione dell'Intelligenza Artificiale istituito nel 2023 da Aspen Institute Italia.

Lo studio, condotto su un campione qualificato di 54 imprese nazionali, segnala un forte consolidamento dell'intelligenza artificiale nel tessuto industriale del Paese: rispetto al 2024, la quota di aziende che dichiara di aver già avviato iniziative concrete in questo ambito è passata dal 30% al 67%.

L'evoluzione — si legge nel Rapporto, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo che viene presentato oggi alla Camera dei Deputati — non riguarda solo l'adozione tecnologica, ma anche una crescente consapevolezza strategica e sistemica. Le imprese stanno infatti ampliando le funzioni coinvolte: dall'iniziale sperimentazione nel marketing e nella customer experience si sta passando a un'integrazione più strutturale nei processi decisionali, produttivi e organizzativi.

Tra le principali aree di applicazione spiccano l'automazione dei processi amministrativi e del servizio clienti. Gli obiettivi principali sono l'efficienza operativa e la riduzione dei tempi (22,6% delle risposte), seguiti dall'accelerazione dell'innovazione (14,1%) e dalla riduzione dei costi (13,6%).