Asia su ipotesi Fed, Borsa sale senza rialzi dei tassi

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale hanno registrato una crescita dopo l'ultimo aumento dell'inflazione negli Stati Uniti, che, considerando in particolare la componente "core", non è stato sufficiente per un nuovo incremento dei tassi da parte della Fed. In particolare, Tokyo ha guadagnato un punto e mezzo percentuale, grazie alla valutazione di 54 miliardi di dollari ottenuta da Arm, il gruppo dei chip di SoftBank, nell'Ipo a Wall Street; Hong Kong, invece, ha chiuso in parità. Seul è salita dell'1,1%, mentre Sidney ha registrato un aumento dello 0,4%. Per quanto riguarda l'avvio dei mercati europei, la situazione è incerta.