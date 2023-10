Asia in calo, occhi puntati sul Medio Oriente

Le Borse asiatiche, prive della presenza di Hong Kong a causa delle festività, chiudono la seduta in territorio negativo, pesantemente influenzate dall'andamento del petrolio e dell'oro. Gli investitori si concentrano sugli sviluppi delle tensioni nel Medio Oriente, in attesa di nuove decisioni da parte delle banche centrali in merito alla politica monetaria. I future statunitensi sono in rialzo, mentre l'Europa si appresta a una seduta moderatamente positiva. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,83%. Sul mercato valutario lo yen si è deprezzato rispetto al dollaro a 149,92, e rispetto all'euro a 158,64. A contrattazioni ancora in corso, sono in calo anche Shanghai (-1,8%), Shenzhen (-2,2%), Seul (-0,7%) e Mumbai (-0,2%). In arrivo i dati sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona, e l'indice Chicago Fed dagli Stati Uniti.