Asia chiude piatta, Cina negativa, Borsa guarda all'immobiliare

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sono generalmente stabili, mentre le Borse di Shanghai e Shenzhen si avviano alla chiusura con un calo rispettivamente dello 0,7% e dell'1,3%. I dati del Pil di Pechino, pur migliori delle attese, non sono stati sufficienti a sostenere i listini azionari locali, che restano preoccupati per il momento critico del settore immobiliare. La Borsa di Tokyo è in aumento dello 0,1%, Hong Kong in calo dello 0,2% e Seul piatta. Sidney segna una leggera crescita dello 0,3%, ma i future sull'avvio dei mercati restano incerti.