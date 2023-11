Asia cerca inflazione USA e Biden-Xi, Borsa in attesa

Le Borse dell'Asia e del Pacifico sono cauti, con i future sugli Stati Uniti in calo dopo la revisione dell'outlook da parte di Moody's. Nello specifico, Tokyo ha chiuso con una variazione lieve (+0,05%), Shanghai è salita dello 0,25% mentre Shenzhen dello 0,56%. Si sono invece mostrate deboli Seul (-0,24%) e Sydney (-0,4%). L'attenzione del mercato è rivolta al dato sull'inflazione Usa previsto per domani e all'incontro di mercoledì tra il presidente Usa Joe Biden e quello cinese Xi Jinping. In questo contesto, le Piazze azionarie mostrano poca volatilità, con lo yen che ha raggiunto un nuovo minimo dell'anno, i titoli di Stato che viaggiano stabili e le Borse europee che si allineano al quadro generale, con listini attesi comunque positivi.