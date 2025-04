Artie 5ive conquista la vetta delle classifiche con La Bellavita

A distanza di due anni dal suo album d'esordio Aspettando la bella vita, Artie 5ive fa subito centro con il suo nuovo lavoro La Bellavita, debuttando in vetta alla classifica Fimi-Gfk. Con 6 cover che rappresentano il mondo della "bella vita", l'album dell'artista, tra i nomi più caldi del rap italiano di nuova generazione - forte di 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili - è in testa anche alla top ten dei vinili, mentre il brano Sogno Americano è quarto tra i singoli.

Alle spalle del rapper italo-sierraleonese, classe 2000, resiste al secondo posto tra gli album Tutta Vita del vincitore di Sanremo Olly (che conserva la stessa posizione anche tra i vinili). Sul terzo gradino del podio un'altra new entry, Franco126 con il terzo album di studio, Futuri Possibili. Si conferma in quarta posizione Geolier con Dio lo sa - Atto II, a 43 settimane dalla pubblicazione, mentre perde tre posizioni ed è quinta Rose Villian con Radio Vega che precede Bad Bunny con il suo Debí tirar más fotos. New entry, in settima posizione, Ariana Grande con eternal sunshine deluxe: brighter days ahead, nuova versione dell'ultimo lavoro dell'artista che si divide con il cinema e aspetta l'uscita del secondo capitolo della saga Wicked, in arrivo a novembre.

Scende di un gradino ed è ottavo Guè con Tropico del Capricorno, davanti ai Negrita che debuttano in nona posizione con Canzoni per anni spietati, in attesa dell'omonimo tour che li vedrà esibirsi sui palchi dei più importanti club italiani. Chiude la top ten Lazza con Locura.

Risente ancora dell'onda lunga di Sanremo la classifica dei singoli, guidata da Balorda Nostalgia, il brano di Olly che ha vinto il festival, seguito da La Cura per Me di Giorgia e Incoscienti Giovani di Achille Lauro.