Arruolava giovani per azioni terroristiche, arrestato

Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l'ora dell'incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
9 set 2025
Estremista di 37 anni bloccato dalla Digos di Brescia

Arruolava giovani stranieri da impiegare in azioni terroristiche. Al termine di una complessa indagine della Procura distrettuale della Repubblica di Brescia, la Polizia ha arrestato un cittadino del Bangladesh, estremista islamico di 37 anni, residente nel Mantovano. Gli investigatori della Digos di Brescia, con i colleghi di Genova e di Mantova, lo hanno individuato nell'ambito di un'altra indagine che ha portato alla condanna di un giovane affiliato all'associazione terroristica Tehrik e Taliban Pakistan, una ramificazione di Al Qaeda. Dalle indagini è emerso che era stato indottrinato proprio dal 37enne, ora ai domiciliari.

