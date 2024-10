Arrivati a Washington i due panda partiti dalla Cina

Sono arrivati allo zoo di Washington due panda giganti partiti stamani dalla Cina. Bao Li, un panda maschio, e Qing Bao, una femmina, sono stati volati da Chengdu all'aeroporto di Dulles in Virginia a bordo di un aereo cargo FedEx Boeing 777F soprannominato "Panda Express". Gli orsi di tre anni sono stati poi caricati su camion e portati nella loro nuova casa nello zoo della capitale americana. "Bao Li e Qing Bao hanno iniziato a esplorare i loro nuovi soazi, in cui i custodi hanno posizionato bambù in abbondanza perché gli orsi potessero mangiarli", si legge in un comunicato dello zoo. Ora saranno messi in quarantena per almeno 30 giorni e non saranno esposti al pubblico fino al 24 gennaio 2025. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bao Li e Qing Bao a Washington", ha detto Brandie Smith, direttore dello zoo nazionale e dell'Istituto di biologia della conservazione. "Oggi celebriamo con gioia un nuovo capitolo del nostro programma di allevamento e conservazione del panda gigante lungo 52 anni." La Cina ha adottato la cosiddetta "diplomazia del panda" nel 1972, quando i primi animali furono inviati a Washington come regalo, in seguito alla storica visita del presidente americano Richard Nixon nella nazione comunista.