La lezione di Monaco 1938

La lezione di Monaco 1938
Ultima oraArrivata da Gaza malnutrita, morta una 20enne a Pisa
16 ago 2025
  3. Arrivata da Gaza malnutrita, morta una 20enne a Pisa

Arrivata da Gaza malnutrita, morta una 20enne a Pisa

E' morta ieri a Pisa la palestinese di 20 anni arrivata meno di 24 ore prima da Gaza con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell'ambito dell'operazione umanitaria del governo italiano per dare un'assistenza sanitaria maggiore a civili palestinesi vittime del conflitto. Marah Abu Zuhri era giunta in uno stato di grave malnutrizione. La 20enne era atterrata la notte tra il 13 e il 14 agosto da un C130J dell'Aeronautica militare partito da Eilat e atterrato a Pisa con altri pazienti palestinesi e i loro familiari. Portata all'ospedale di Cisanello, la giovane era stata ricoverata d'urgenza ma le sue condizioni erano apparse subito molto critiche.

