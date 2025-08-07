Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra Ucraina RussiaDazi UsaPonte sullo StrettoOmicidio FoggiaSimona CinàMissili ipersonici
Acquista il giornale
Ultima oraArrivano dieci giorni di caldo rovente, temperature anche a 40°
7 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Arrivano dieci giorni di caldo rovente, temperature anche a 40°

Arrivano dieci giorni di caldo rovente, temperature anche a 40°

iLMeteo.it, è in arrivo l'anticiclone africano

iLMeteo.it, è in arrivo l'anticiclone africano

iLMeteo.it, è in arrivo l'anticiclone africano

Nel corso dei prossimi 10 giorni caldo rovente sull'Italia. Lo riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nel segnalare l'arrivo di un anticiclone africano con temperature fino a 40°C all'ombra su gran parte dell'Italia. "Sono valori di calore estremo, anche perché siamo ad agosto e le giornate hanno iniziato ad accorciarsi", spiega.

In particolare, l'anticiclone africano porterà 40°C a Terni, 39°C a Firenze, 38°C anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche a Milano massime di 36°C e 40°C percepiti a causa dell'alta umidità. L'anticiclone dovrebbe persistere almeno fino al 16-17 agosto con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24°C e massime tra i 35 e i 40°C; mentre nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca specie al Nord.

NEL DETTAGLIO Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro e al Sud sole e caldo in deciso aumento. Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento. Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. TENDENZA: anticiclone africano su tutta l'Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Previsioni meteoCaldo