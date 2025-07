Arriva la targa personale per i monopattini elettrici

Arriva la targa per i monopattini elettrici. Lo stabilisce un decreto del ministero dei Trasporti in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Il contrassegno, realizzato su supporto adesivo plastificato non rimovibile, dovrà essere applicato in modo visibile e permanente sul veicolo. La targa, composta da tre caratteri alfabetici e tre caratteri numerici, è strettamente personale. Legato, dunque, alla persona e non al mezzo. Dovrà essere applicata sul parafango posteriore oppure - in mancanza di apposito alloggiamento - sul piantone dello sterzo, in modo da risultare visibile. All'interno del contrassegno sono riportate la scritta "M.E.F." e l'emblema della Repubblica Italiana. Il provvedimento diventerà esecutivo fra due settimane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dove saranno anche chiariti i termini di obbligatorietà.