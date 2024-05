Arriva la garanzia contro il contenzioso su vendita ex-Ilva

Arriva la garanzia dello Stato sulla futura vendita dell'ex Ilva. Tra le norme del dl Agricoltura messe a punto dal Mimit, spunta infatti anche una sorta di assicurazione sulla validità della cessione, a tutela del prossimo acquirente, contro un eventuale contenzioso legale da parte di Arcelor Mittal. La tutela dell'operazione è assoluta anche in caso di perdita della causa da parte dello Stato. "Nel caso in cui la vendita è dichiarata nulla o annullata in conseguenza di vizi degli atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, - si legge nella bozza - gli effetti della vendita restano fermi nei confronti dell'acquirente e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente".