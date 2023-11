Arresto per omicidio, ucciso con un pugno per motivi futili

Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) avvenuto lo scorso agosto. La vittima era un turista di 75 anni, Luigi Pulcini, di Ascoli, che si trovava in vacanza. Il 6 agosto, mentre faceva colazione in un bar, il 75enne fu colpito da un pugno, finendo in coma e morendo 10 giorni dopo in ospedale a Pisa. I Carabinieri hanno arrestato un giovane del posto, di cui al momento non vengono rese note le generalità, e indagato altre 13 persone per favoreggiamento e reticenza nei racconti alle autorità. Il GIP ha emesso un'ordinanza di arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale aggravato da futili motivi, eseguita dall'Arma la notte scorsa. I Carabinieri hanno fatto irruzione all'alba nell'abitazione del giovane indagato, che era presente e che è stato arrestato. Il giovane, nato a Lucca e residente ad Altopascio, già nelle ore successive all'aggressione, il 6 agosto 2023, si era recato coi familiari in caserma dai Carabinieri, affermando di essere stato lui a tirare il pugno. Tuttavia, secondo l'Arma, aveva fornito una versione dei fatti "che appariva evidentemente incongruente rispetto a quanto riferito da alcuni testimoni, aggiungendo dettagli fuorvianti al fine di rendere le indagini complesse e non addivenire all'accertamento di una sua piena responsabilità". Le indagini, hanno spiegato ancora i Carabinieri, sono state condotte in un contesto sociale particolarmente complesso e gli altri indagati si sono dimostrati reticenti.