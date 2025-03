Arresto per Milorad Dodik: Accusato di Attentato all'Ordine Costituzionale

La procura della Bosnia-Erzegovina (BiH) ha emanato un ordine di arresto per il leader serbo-bosniaco e presidente della Republika Srpska (Rs) Milorad Dodik con l'accusa di attentato all'ordine costituzionale. Come si è appreso a Sarajevo, analoghi ordini di arresto con la stessa accusa sono stati ordinati nei confronti del premier della Republika Srpska Radovan Viskovic e del presidente del parlamento della Rs Nenad Stevandic. La Republika Srpska è l'entità a maggioranza serba della BiH. I tre non si sono presentati alla loro convocazione davanti alla Procura per rispondere dell'accusa loro contestata.