Arresto a Milano: Giovanni Oggioni nei guai per corruzione e frode processuale

Nelle indagini della Procura di Milano sulla gestione dell'urbanistica della città arriva il primo arresto. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf ha eseguito un'ordinanza con cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto i domiciliari per Giovanni Oggioni, architetto ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune ed ex componente della Commissione paesaggio.

Per la vicenda, che rientra nel pacchetto di inchieste coordinate dai pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici, sono state ipotizzate le accuse di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso, e sono state chieste anche tre misure cautelari interdittive.

Il giudice deciderà dopo gli interrogatori preventivi.