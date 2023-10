Arresto 7 anni dopo Bomba contro Scuola di Polizia

In queste ore la Polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Brescia nei confronti di un anarcoinsurrezionalista, accusato di attentato con finalità di terrorismo e violazione della normativa sugli esplosivi. Dall'attività di indagine sono emersi elementi di responsabilità a carico dell'uomo per l'attentato commesso il 18 dicembre 2015, a Brescia, quando un ordigno contenuto in una pentola a pressione esplose nei pressi dell'ingresso della Scuola di Polizia Giudiziaria.