Arresti nel Regno Unito: cinque uomini sospettati di terrorismo, coinvolti quattro iraniani

Arrestati nel Regno Unito cinque uomini, tra cui almeno quattro iraniani, "sospettati di preparare un atto terroristico" Lo ha annunciato domenica la polizia metropolitana di Londra. Gli arresti sono avvenuti nelle zone di Londra, Manchester e Swindon, a ovest della capitale.

"L'indagine - spiega la polizia - riguarda un presunto complotto mirato a colpire una località specifica".

I quattro iraniani hanno un'età compresa tra i 29 e i 46 anni, mentre l'età e la nazionalità del quinto uomo devono ancora essere stabilite. "Si tratta di un'indagine in rapida evoluzione", ha affermato nella dichiarazione il capo dell'unità antiterrorismo della Met, il comandante Dominic Murphy. "L'indagine è ancora nelle sue fasi iniziali e stiamo valutando diverse strade per stabilire un possibile movente e determinare se questo caso possa rappresentare un rischio aggiuntivo per la collettività."