Arrestato in Spagna uomo legato ad attentato a Bruxelles

E' stato arrestato in Spagna, nella provincia di Malaga, un uomo che si sospetta abbia avuto un ruolo nell'attentato dello scorso 16 ottobre a Bruxelles. Lo riferiscono fonti di Polizia. La Polizia spagnola non ha fornito finora alcun elemento circa la sua identità e nazionalità. L'uomo è stato catturato a Benahavis, un piccolo centro andaluso, in seguito a un mandato d'arresto emesso delle autorità del Belgio. (ANSA-AFP).