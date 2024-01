Arrestato il trapper Baby Gang, è ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Lecco hanno arrestato Mouhib Zaccaria, il trapper "Baby Gang", in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari. L'aggravamento per le violazioni agli obblighi cui il cantante era sottoposto a Lecco a seguito dei fatti che lo vedevano convolto in una sparatoria a Milano nel 2022.