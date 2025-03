Arrestato giovane perito a Bolzano per propaganda e addestramento terroristico

Un giovane perito elettrotecnico è stato arrestato oggi dai Carabinieri del Ros e del Comando di Bolzano su ordine della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica di Trento in merito a indagini per attività di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa aggravata e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Dagli accertamenti è emerso un profilo social attivo nella diffusione di materiale di matrice nazionalsocialista e di supporto dell'organizzazione terroristica jihadista nota come Stato islamico.