La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza nuova
10 set 2025
10 set 2025
Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza nuova

Tre soggetti, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra "Forza Nuova", sono stati arrestati dalla Polizia perché gravemente indiziati del reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura.

In particolare, i tre, nel marzo scorso, avrebbero aggredito violentemente, in una delle zone più rinomate della movida catanzarese, un cittadino straniero. La vittima si sarebbe trovata a passare casualmente mentre i tre stavano affiggendo uno striscione che riportava l'espressione "maranza a Catanzaro su caci 'nta panza" (maranza a Catanzaro, sono calci nella pancia). L'uomo, che sarebbe stato ripetutamente e immotivatamente colpito con calci e pugni ed appellato proprio con il termine discriminatorio "maranza", secondo quanto riferiscono gli investigatori, avrebbe poi tentato la fuga per le vie del centro cittadino dove i tre, simulando una vera e propria caccia all'uomo, lo avrebbero inseguito con un'autovettura e continuato a minacciarlo con una mazza in metallo.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Squadra mobile e della Digos della Questura di Catanzaro avrebbero permesso di ricostruire le fasi salienti dell'aggressione e risalire ai presunti autori.

Nel corso delle perquisizioni eseguite durante gli arresti è stata rinvenuta la mazza in metallo che secondo gli investigatori è stata utilizzata dagli aggressori.

ViolenzaGiustizia