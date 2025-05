Arrestati due giovani a Bologna per la morte del cuoco Eddine Bader Essefi

I Carabinieri del nucleo investigativo di Bologna hanno arrestato due giovani ritenuti coinvolti nella morte di Eddine Bader Essefi, il cuoco 19enne di origine tunisina, residente a Bologna, deceduto la sera del 25 aprile a seguito di una aggressione in zona Barca. Si tratta di un 29enne nato a Bologna e di un 30enne nato in Tunisia, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Entrambi erano stati identificati già nelle ore immediatamente successive ai fatti.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Bologna su richiesta dalla Procura (Pm Andrea De Feis) che ha coordinato le indagini.