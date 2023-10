Il Ministero della Difesa armeno ha accusato l'esercito armeno di aver "aperto il fuoco" con armi leggere su un veicolo che trasportava cibo per i soldati di Erevan in una regione alla frontiera, ma Baku ha immediatamente smentito tali affermazioni. Il Ministro della Difesa azero ha "respinto con fermezza" tali informazioni in un comunicato.