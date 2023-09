Armeni rientrano in patria dal Nagorno-Karabakh, quasi 3mila

Circa 3.000 armeni sono giunti in Armenia dal Nagorno-Karabakh a seguito dell'offensiva militare azera della scorsa settimana nella regione contesa, che ha causato centinaia di morti, feriti o dispersi. Lo riferisce il Guardian. Domenica, diverse centinaia di rifugiati hanno iniziato a varcare il confine dal Nagorno-Karabakh, diventando i primi civili a raggiungere l'Armenia in quasi un anno e riunendo le famiglie dopo un blocco di 10 mesi da parte dell'Azerbaigian che ha portato a una grave carenza di cibo, carburante e acqua nella capitale Stepanakert e nelle zone circostanti. Funzionari del governo armeno secessionista della regione hanno dichiarato di voler evacuare migliaia di sfollati dalla regione in Armenia. Il governo locale ha affermato che gli sfollati saranno accompagnati oltre il confine dalla regione contesa in Armenia dalle forze di pace russe.