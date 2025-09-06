Armani, in centinaia in fila dalle 7 per l'ultimo saluto

Venerdì 5 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

Bruno Vespa
Ostacolo alla pace
Sono centinaia, arrivate fin dalle 7 di questa mattina, le persone in coda per dare l'ultimo saluto a Giorgio Armani nel suo teatro di via Bergognone, a Milano, che ospita la camera ardente del grande stilista, aperta alle 9. Due le file per accedere all'interno; una riservata ai dipendenti della Giorgio Armani, una alla gente comune.

Tra i primi ad arrivare il sindaco Beppe Sala, il presidente di Stellantis John Elkann con la moglie Lavinia, Gianni Petrucci presidente di Federbasket e Gianni Messina coach dell'Olimpia.

