Venerdì 8 Agosto 2025

Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai

Armando Stella
Poveri per i lidi, ma ricchi di Ai
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione GazaEyal ZamirTrump PutinFurto villa FiorelloChatgpt 5Botulino
Acquista il giornale
Ultima oraArmamenti su Bhari Yanbu, procura apre inchiesta
8 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Armamenti su Bhari Yanbu, procura apre inchiesta

Armamenti su Bhari Yanbu, procura apre inchiesta

Aperto fascicolo dopo esposto Usb. Delegate Digos e Capitaneria

Aperto fascicolo dopo esposto Usb. Delegate Digos e Capitaneria

Aperto fascicolo dopo esposto Usb. Delegate Digos e Capitaneria

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per atti relativi sulla nave Bahri Yanbu, il cargo saudita su cui sono stati trovati armamenti e mezzi militari cingolati. Il fascicolo è in mano al procuratore aggiunto Federico Manotti che ha delegato la Digos e la Capitaneria. Le indagini sono partite dopo che l'Usb ha presentato un esposto ieri sera in cui ipotizza la violazione della legge 185 del 1990 che regola il transito di armi nei porti italiani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata