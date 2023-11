Argentina vince al Maracanà, crisi Brasile senza fine

I Campioni del Mondo dell'Argentina hanno inflitto al Brasile, nella leggendaria Maracanã di Rio de Janeiro, la prima sconfitta casalinga della sua storia nelle qualificazioni ai Mondiali. Il match è iniziato con mezz'ora di ritardo a causa di incidenti sugli spalti. Lionel Messi, otto volte Pallone d'Oro, non ha brillato, ma è stato Nicolas Otamendi a regalare la vittoria all'Albiceleste con un gol al 63'. Questa vittoria ha permesso all'Argentina di restare in testa alle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026, dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay giovedì. Il Brasile, dal canto suo, sprofonda nella crisi, con la terza battuta d'arresto consecutiva dopo aver perso con la Colombia e l'Uruguay. Gli uomini del ct Fernando Diniz scendono al sesto posto, ultimo sinonimo di qualificazione diretta al Mondiale.