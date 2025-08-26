Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
26 ago 2025
Argentina, ex Br Bertulazzi torna agli arresti domiciliari

Con cavigliera elettronica e vigilanza 24 ore al giorno

Con cavigliera elettronica e vigilanza 24 ore al giorno

Con cavigliera elettronica e vigilanza 24 ore al giorno

L'ex membro delle Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi, 73 anni, è stato scarcerato e torna agli arresti domiciliari con la cavigliera elettronica a Buenos Aires. Oggi la Corte Federale di Cassazione argentina ha infatti annullato la custodia in carcere, considerando l'età e i suoi problemi cardiaci e visivi.

Bertulazzi avrà diritto ai controlli medici e sarà sorvegliato da una pattuglia della Polizia Federale, 24 ore su 24. Per il suo avvocato Rodolfo Yanzón "è una buona notizia e la giudice Servini ha riconosciuto la sussistenza del diritto secondo la Convenzione Onu, in attesa della decisione finale sul suo status di rifugiato".

© Riproduzione riservata

