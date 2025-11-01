Sabato 1 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche

Bruno Vespa
È già campagna per le Politiche
1 nov 2025
Argentina apre alle finanze internazionali dopo le elezioni

Due aziende emettono debito per 1,25 miliardi di dollari

Due aziende emettono debito per 1,25 miliardi di dollari

Due aziende emettono debito per 1,25 miliardi di dollari

Mentre il governo argentino attende la riapertura del mercato internazionale del debito pubblico - che, secondo il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, avverrà nel 2026 - le aziende stanno muovendo i primi passi e capitalizzando su una finestra di domanda per le loro emissioni obbligazionarie.

Così, nella settimana successiva alla vittoria della coalizione La Libertad Avanza, Tecpetrol - la compagnia petrolifera del gruppo Techint - ha emesso 750 milioni di dollari in obbligazioni quinquennali con un tasso di interesse del 7,625% e YPF ha collocato 500 milioni all'8,25%. La compagnia petrolifera ha ricevuto offerte per il triplo ed è riuscita ad abbassare il tasso originale.

"Questo è uno dei primi segnali del ritorno dell'interesse internazionale per il credito societario argentino, un fenomeno che non si vedeva dall'emissione di Telecom a luglio", hanno affermato gli analisti, riferendosi al collocamento da 400 milioni effettuato dalla società di telecomunicazioni quattro mesi fa.

