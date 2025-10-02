Arera, a settembre bolletta gas vulnerabili -0,8%

Per il mese di settembre 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 106,49 centesimi di euro per metro cubo (-0,8% su agosto). Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), comunicando il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di settembre 2025. Per il mese di settembre, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in leggero calo rispetto a quelle registrate ad agosto, il prezzo della sola materia prima gas - si legge nella nota -, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 34,89 euro al MWh.