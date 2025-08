Per il mese di luglio, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo nel Servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 108,72 centesimi di euro per metro cubo (-1% su giugno). Lo comunica l'Arera.

Nel mese di luglio, che ha visto le quotazioni all'ingrosso sostanzialmente invariate rispetto a quelle registrate a giugno, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 36,68 euro al MegaWattora.